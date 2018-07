Afrika-Abend beginnt mit Musik aus Österreich

Bei schönstem Sommerwetter hat am Samstagabend in Aulendorf im Park hinter dem Hofgarten der sechste Afrikanische Abend stattgefunden. Während andernorts für derartige Veranstaltungen stattliche Eintrittsgelder verlangt werden, fand dieser Abend rein auf Spendenbasis statt und wurde ansonsten vom Hauptorganisator Azuka Osunde finanziert.

Der AKA Kulturstammtisch (Aktiv in Aulendorf) unterstützte Osunde tatkräftig. Der Veranstalter mit nigerianischen Wurzeln wohnt mit seiner Familie schon viele Jahre in Aulendorf. Es ist ihm wichtig, die unterschiedlichen Kulturen zusammenzubringen und gemeinsam ein fröhliches Fest zu feiern. So konnte das Publikum in Aulendorf neben einer musikalischen Reise durch den afrikanischen Kontinent mit Auftritten verschiedener Künstler auch kulinarische Spezialitäten genießen. Der Andrang beim Buffet war so groß, dass zeitweise das Geschirr nicht ausreichte. „Ich warte gerne, weiß ich doch vom letzten Jahr, wie lecker alles schmeckt“, äußerte eine Besucherin fröhlich.

Äußerst ungewöhnlich war die Eröffnung durch Musiker Andy Herkommer, der mit Reinhard Fendrichs „Vui schöner is des G‘fühl“ in den Abend startete. Aus den drei vereinbarten Titeln wurde dann ein Auftritt von einer Dreiviertelstunde, wie der Musiker dem Publikum schmunzelnd mitteilte. Währenddessen trafen in „afrikanischer Gemütlichkeit“ die weiteren Akteure ein. DJ Nando beschallte anschließend den Hofgarten mit lauter, etwas progressiver Musik, zu der sich nur wenig Mutige auf die große Tanzfläche des grünen Rasens wagten, was sich im Lauf des Abends und mit der Auswahl der Musiktitel dann noch änderte.

Trommeln, Hip Hop und Gesang

Die Anwesenden warteten auf „richtige“ afrikanische Live-Musik und das typisch deutsche Publikum wurde langsam ungeduldig. Gut zwei Stunden nach Beginn der Veranstaltung kündeten dann die nigerianischen Mädels Mariet und Nancy, welche die verschiedenen Programmpunkte vorstellten, den aus Kongo-Brazzavile stammenden Gitarristen und Sänger Patrick Piddat an. Seine sanften und manchmal ungewöhnlichen Interpretationen kamen beim Publikum gut an. Großen Beifall erntete die Trommelgruppe aus Pfrungen unter Leitung von Prinze Ankongo, während der nigerianische Hip Hop eher das jüngere Publikum erreichte. Die südafrikanische Sängerin Thobela, mittlerweile in Überlingen zu Hause, schlug dann wieder eine Brücke zwischen den Generationen und Kulturen. Sie forderte zum Mitsingen auf, was angesichts der Sprachbarriere nicht ganz einfach war. Im Lauf des Abends füllte sich die Rasenfläche vor der Bühne zunehmend mit ausgelassen tanzenden, gut gelaunten Menschen aller Altersgruppen und Nationalitäten. Angesichts der Vielfalt der Kulturen, die sich nicht zuletzt in bunten Gewändern, ungewöhnlichen Kopfbedeckungen und kunstvollen Frisuren zeigte, wurden allerorts Handys gezückt, um diese Eindrücke nicht nur im Herzen mit nach Hause zu nehmen.

Veranstalter Osunde war sehr zufrieden mit dem Verlauf des Abends und freute sich über die vielen Besucher und das gute Wetter.