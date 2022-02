Äste und Zweige müssen beseitigt werden

Die Stadt Aulendorf weist darauf hin, dass Hauseigentümer verpflichtet sind, in den Straßenraum oder Gehweg hineinragende Äste und Zweige von Bäumen und Straßen selbstständig zu beseitigen, um die Benutzung von Gehwegen und Straßen uneingeschränkt zu ermöglichen. An Einmündungen bestehen nach weiteren Angaben des städtischen Ordnungsamts oftmals Bestimmungen über die Einhaltung von Sichtwinkeln. Zwischen zwei Privatgrundstücken gebe es nach dem Nachbarrecht gesetzliche Mindestabstände beziehungsweise Höhen für Bäume, Sträucher und Heckenpflanzungen. „Vor dem Anpflanzen sollte man sich daher über die gesetzlichen Bestimmungen informieren“, so das Ordnungsamt abschließend.