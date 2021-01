Ärger mit der weißen Pracht

Des einen Freud, des andern Leid: Das gilt auch in Sachen Schnee. Die weiße Pracht hat in Aulendorf jüngst Fragen zum Winterdienst ausgeworfen. Denn vor allem in kleineren Straßen, die im Räumplan der Stadt nur eine geringe Priorität haben, türmten sich zuletzt die Schneemassen.

„Geräumt wird bis hinter die Grillhütte, aber kleine Straßen, wo ein Haufen alte Leute wohnen, nicht“, kritisierte FWV-Rat Oliver Jöchle jüngst im Verwaltungsausschuss und hatte dabei unter anderem die Friedenstraße im Blick.

Für ihn sei es ja kein Problem, aber es seien wohl ältere Menschen gestürzt. Er stellte die Frage, „ob man sich da nicht mal grundsätzlich Gedanken machen muss“. Hintergrund ist nämlich der, dass die Stadt Aulendorf nach einem mehrstufigen System räumt.

Räumen im 3-Stufen-Plan

Alle Straßen, Wege und Plätze sind in drei Prioritätsstufen eingeteilt. Bei Winterdiensteinsätzen räumen die Mitarbeiter des städtischen Betriebshofs zunächst die Bereiche der Stufe 1. Das sind verkehrsreiche Straßen und Busrouten.

Bei Bedarf und Zeit wird die Stufe 2 angegangen, etwa Gemeindeverbindungswege und Hauptverkehrsverbindungen, die zwar keine gefährliche Lage haben, aber einen leichten Verkehrsfluss ermöglichen. In Stufe drei finden sich vor allem ebene und kleine Straßen in Wohngebieten. Hier wird nur bei extremen Wetterbedingungen wie starkem Schneefall oder Blitzeis geräumt.

Schnee war dann schon festgefahren

Starke Schneefälle haben in der vergangenen und vorvergangenen Woche den Winterdienst auf Trab gehalten – und, wie Bürgermeister Matthias Burth mitteilte: „Es gab eine klare Anweisung, auch Stufe drei zu räumen, wenn sie dazu kommen.“ Das sei seines Wissens nach auch geschehen. Dass dann allerdings Gehwege zugeschüttet worden seien, müsse man besprechen.

250 Stunden im Dauereinsatz

Dass der städtische Winterdienst und die Fremdunternehmen mitunter im Dauereinsatz ist, belegen auch Zahlen, die der Betriebshof für den schneereichen Zeitraum Donnerstagmorgen, 14. Januar, bis Sonntagabend, 18. Januar, vorlegt. Dienstbeginn sei um 3 Uhr nachts bis jeweils 20 Uhr gewesen. Am Donnerstag sei es aufgrund des Dauerschneefalls

nicht möglich gewesen, die Stufen zwei und drei zu befahren und zu streuen. Im Gesamten waren die Mitarbeiter in diesem Zeitraum rund 250 Stunden im Einsatz.

Am vergangenen Montagabend kam das Thema im Gemeinderat erneut auf. Wie Burth mitteilte sei zwar noch geräumt worden, allerdings sei der Schnee da bereits festgefahren gewesen, was offenbar ein Problem war. Zudem habe es Lieferschwierigkeiten beim Salz gegeben. Günter Blaser, stellvertretender Bauamtsleiter, verwies zudem darauf, dass enge Straßen zum Teil für die Räumfahrzeuge schwer zu befahren sind, weil beidseitig geparkt werde.

Kleinere Räumfahrzeuge seien indes mit den Schneemengen überfordert. Der Betriebshof bittet darum, keine Fahrzeuge am Straßenrand abzustellen, da dies eine Räumung erschwere, wenn nicht sogar unmöglich mache, wenn keine Restbreite von 3,5 Meter vorhanden ist.