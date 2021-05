Änderungen am Impftag in Aulendorf

Bezüglich des Impftags am Montag, 10. Mai, in Aulendorf für Menschen, die älter sind als 70 Jahre und nicht zum Kreisimpfzentrum kommen können, hat es Änderungen gegeben. Das teilt die Stadt mit. Der Impfstoff wurde geändert. Damit entfällt auch der Termin für die Zweitimpfung.

Hintergrund ist, dass dem zentralen Impfzentrum Ulm die Liefermenge an Impfstoffen überraschend gekürzt wurde. „Um den Impftag in Aulendorf überhaupt gewährleisten zu können, wurde nun von den zuständigen Stellen kurzfristig entschieden, dass am Montag der Impfstoff von Johnson & Johnson verimpft werden soll“, erläutert die Stadtverwaltung.

In der Pressemitteilung heißt es weiter: „Es handelt es sich um keinen mRNA-, sondern um einen vektorbasierten Impfstoff. Der Vorteil dieses Impfstoffes ist neben der einfachen Handhabung, dass für eine vollständige Immunisierung nur eine Impfung notwendig ist.“

Der Termin am 21. Juni, der ursprünglich für die Zweitimpfung vorgesehen war, werde daher ersatzlos gestrichen.

Aufgrund der hohen Anzahl von Bedarfsmeldungen, sind laut Stadt bereits alle Impftermine vergeben. Die betreffenden Personen seien bereits schriftlich über diese Änderung informiert worden.