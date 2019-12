Adventure-Golf-Anlage in Aulendorf geplant

Ein privater Antragsteller aus Aulendorf darf sich über eine Leader-Förderung zur Errichtung einer Adventure-Golf-Anlage freuen. Das teilt der Verein Regionalentwicklung Mittleres Oberschwaben mit, dem der Leader-Steuerungskreis angehört. Letzterer hatte in dieser Förderrunde sieben Projekte ausgewählt, darunter auch das Aulendorfer Projekt.

Für alle Projekte stehen – es wurden in dieser Runde alle aufgenommen – rund 353 000 Euro EU-Mittel und 223 000 Euro Landesmittel zur Verfügung. Die Aufnahme in das Leader-Programm ist ein erster Schritt zur Förderung, nun können die jeweiligen Projektträger die Anträge bei der Bewilligungsstelle einreichen. Die Adventure-Golf-Anlage ist nach SZ-Informationen nahe des Tiergartens geplant. Eine entsprechende Genehmigung liegt noch nicht vor. Adventure-Golf ist in der Regel eine moderne Form des Minigolfs. Die „Schwäbische Zeitung“ kommt darauf zurück.

Die ausgewählten Projekte laut Pressemitteilung thematisch den Handlungsfeldern Tourismus und Naherholung, Regionale Wirtschaft, Landentwicklung und Kommunalentwicklung zuzuordnen. Darunter befinden sich sechs private Projekte und ein öffentliches Projekt. Gefördert werden ein Hofcafé, eine Bildungsstätte mit Pensionsbetrieb, der Neubau eines Dienstleistungsgebäudes in Altshausen samt Lademöglichkeit für Elektrofahrzeuge, das „MoMo – Moor Mobil“ im Pfrunger-Burgweiler Ried und ein Bausteinmetz für die Betriebssicherung und -erweiterung. In Kooperation mit weiteren Leader-Aktionsgruppen unterstützt die Regionalentwicklung Mittleres Oberschwaben zudem das inklusive Kunstprojekt „Hierbleiben … Spuren nach Grafeneck“.