Acht neue Corona-Fälle in Aulendorf

Das baden-württembergische Gesundheitsministerium hat diese Woche die Badegewässerkarte 2021 vorgestellt. Diese enthält Informationen zu den 316 im vergangenen Jahr hygienisch überwachten Badestellen im Land. Im württembergischen Allgäu werden 21 Badegewässer aufgeführt – 20 davon erhalten mit „ausgezeichnet“ die höchste Bewertung.

Das Baden in freier Natur gehört zu den beliebtesten Freizeitvergnügen in den Sommermonaten. Damit dies möglich ist, muss die Wasserqualität in natürlichen Gewässern hygienisch einwandfrei sein, so das ...