Abschlussball der Zehntklässler des Studienkollegs St. Johann

Seit Wochen haben die Zehntklässler am Studienkolleg St. Johann unter Anleitung der Tanzlehrer des Tanzwerks von Jürgen Schlegel die richtigen Schritte erübt. Nun fanden sich die Schülerinnen in feinen Ballkleidern und die Schüler im festlichen Anzug zum Abschlussball im Kultur-und Kongresszentrum Weingarten zusammen und zeigten ihre ersten Tanzschritte auf dem Parkett. Spannend war auch die Publikumswahl des „Tanzpaares des Abends“, wie es in der Pressemitteilung heißt.