Abiturienten werden für Engagement geehrt

Unter dem Motto „Abikropolis – Die Götter verlassen den Olymp“ haben 24 jungen Frauen und Männer in Aulendorf ihr Abitur gefeiert. Zu der Abschlussfeier waren neben ihren Lehrern, auch Verwandten sowie vielen Freunden und Bekannte gekommen. Der gemeinsame Abschlussball markierte für die diesjährigen Abiturienten des Gymnasiums Aulendorf nicht nur das offizielle Ende ihrer Schulzeit, sondern war zugleich auch Startschuss für ihre nächsten Schritte in Ausbildung, Studium und Beruf, schreibt die Schule in einer Pressemitteilung.

Mit einer kleinen Wanderung durch Griechenland und die dortige Mythologie, sowie die Überreichung eines individuellen kleinen Geschenks für jeden ihrer Lehrer ließen die Abiturienten ihre langjährige gemeinsame Schulzeit Revue passieren. Schulleiter Karl Binder sowie Tutor Lars Ziriacks blickten zufrieden auf die zurückliegenden Jahre zurück und wünschten den Absolventen für die Zukunft alles erdenklich Gute. Julia Winkhardt am Mikrophon und Hannah Müller am Keyboard hielten musikalisch mit ihrer Version von „Wind of change“ die Stimmung des Abends fest. Anschließend überreichte Binder die Abi-Zeugnisse.

Tobias Reinhard wurde für seinen exzellenten Notendurchschnitt von 1,3 mit einem Preis geehrt. Auch Sabrina Gentner (1,4), Philipp Neumann (1,5), Elisabeth Reich (1,5) und Kayla Hummel (1,7) bekamen für ihr hervorragendes Abitur ebenfalls einen Preis. Mit einem Schnitt von 1,9 und 2,0 erhielten Milena Mauch und Lena Herwanger ein Lob. Den Scheffelpreis für herausragende Leistungen im Fach Deutsch bekam in diesem Jahr Milena Mauch. Für ihr langjähriges Engagement in der Schüler-Mitverantwortung (SMV) des Gymnasiums wurden Elisabeth Reich und Tobias Reinhard als Schülersprecher, sowie Anton Stuckert mit dem SMV-Sonderpreis geehrt.

Folgende Schüler haben das Abitur am Gymnasium Aulendorf erfolgreich bestanden: Mariell Brenner, Lea Bücheler (DPG-Preis für Physik), Anita Epple, Daniel Forderer, Sabrina Gentner (DMV-Preis für Mathematik, GDCh-Preis für Chemie, e-fellows), Daniel Haak, Janika Heimpel, Lena Herwanger (DPG-Preis), Kayla Hummel, Milena Mauch (Scheffel-Preis für Deutsch), Nick Maul, Christian Merk, Alissa Metzger, Hannah Müller, Philipp Neumann (DPG-Preis, DMV-Preis, e-fellows), Elisabeth Reich (SMV-Sonderpreis, Südwestmetall-Ökonomie-Preis, e-fellows), Tobias Reinhard (SMV-Sonderpreis, DPG-Preis, DMV-Preis, e-fellows), Nina Röller, Marcel Schien, Vanessa Schowald, Anton Stuckert (SMV-Sonderpreis), Sascha Wedekind, Vincent Wiench (DPG-Preis) und Julia Winkhardt.