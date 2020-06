Abenteuer auf Abstand

Wer kraxelt denn da den Baum hoch? Ein kleines Knetmännchen ist der Filmstar des Stopp-Motion-Trickfilms, den die Schüler voller Begeisterung zum Leben erweckt haben. Es ist eines von vielen Höhepunkten der Notbetreuung, wie die Schule am Schlosspark in einer Pressemeldung mitteilt. Zwei abwechslungsreiche Pfingstferienwochen hätten die Schulsozialarbeiter der Grundschule und der Schule am Schlosspark zusammen mit den FSJlern für die 8 bis 14 Kinder mit Anspruch auf Notbetreuung gestaltet. Aus dem eher tristen Corona-Alltag herausgeholt, hätten sich die Kinder sehr über die unterschiedlichen kreativen und lustigen Aktivitäten gefreut, die die Mitarbeiterinnen des Haus Nazareth Sigmaringens im Angebot hatten. „In Kooperation mit uns konnte die Stadt Aulendorf hier den berufstätigen Eltern und ihren Kindern eine große Hilfe in dieser schwierigen Zeit sein“, wird Sozialarbeiterin Cornelia Widmann in der Pressemitteilung zitiert. Zum Spielen, Tonen und Gestalten habe es ein umfangreiches und abwechslungsreiches Programm gegeben. Hochmotiviert sei täglich an Kreidekunstwerken, an der Herstellung von Zaubersand und Knete, Basteleien aus Papier, Farbe und Wolle oder an der Gestaltung von Traumfängern, Taschenspielen, Korkbooten und Wasserschleudern gearbeitet worden. Auch Kollegin Anna Halder habe das so gesehen: „Trotz der Abstandsregeln ist eine tolle kleine Gemeinschaft entstanden und neue Freundschaften sind geknüpft worden!“