Abbruch: Stadt sieht Ordnungswidrigkeit

Der Abbruch des historischen Hauses in der Neuen Gasse in Aulendorf (SZ berichtete) hat am Mittwochabend auch den Ausschuss für Umwelt und Technik beschäftigt. BUS-Rat Pierre Groll wollte von Bürgermeister Matthias Burth wissen, wie er zu dem Abbruch stehe und wie er weiter vorgehen wolle. Wie berichtet hatte der Bauherr das Gebäude mit einer denkmalschutzrechtlichen Genehmigung aber gegen eine von der Stadt für das Gebiet erlassene Veränderungssperre abgerissen. Burth spricht deshalb von einem klaren Verstoß gegen das Planungsrecht der Stadt. „Es wird sicher um eine Ordnungswidrigkeit gehen.“

Die Stadt hatte eine Ausnahme von der Veränderungssperre abgelehnt. Es wäre, so Burth, sicher möglich, dass das Landratsamt Ravensburg das städtische Einvernehmen ersetzt, allerdings lägen ihm bislang keine Aussagen des Amts vor, dass das Vorgehen der Stadt nicht korrekt gewesen sei. Ob das Vorgehen strafrechtlich untersucht werde, hakte Groll nach. Bislang hat die Stadt offenbar keine Anzeige erstattet. Er habe das Landratsamt wegen des Vorfalls angeschrieben und warte auf eine Reaktion, so Burth.

Auch SPD-Rat Pascal Friedrich verurteilte den Abriss. „Der Vorgang spottet jeder Beschreibung“, dass einfach Tatsachen geschaffen worden seien, sei „ein Unding“. Eine künftige stärkere Ausnutzung der Baufläche, etwa durch einen mehrgeschossigen Bau, sehe er an dieser Stelle nicht. Zudem stellte Friedrich auch die Vertrauenswürdigkeit der beteiligten Baufirma in Frage. Das Abrissunternehmen habe Bescheid gewusst, wer sich so über geltende Beschlusslage der Stadt hinwegsetze, dürfe künftig keine städtischen Aufträge mehr bekommen.