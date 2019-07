Ab sofort gibt’s Karten fürs Bahnhofsfest mit Minister Hermann

Die Stadt Aulendorf feiert am Sonntag, 22. September, mit einem großen Stadtfest und buntem Rahmenprogramm „150 Jahre Eisenbahnknoten Aulendorf“. Zum feierlichen Festakt mit anschließendem Frühschoppen in der Stadthalle ab 10.30 Uhr werden Verkehrsminister Winfried Hermann und der Konzernbevollmächtigte der Deutschen Bahn AG für Baden-Württemberg, Thorsten Krenz, erwartet. Die Öffentlichkeit ist eingeladen, die Plätze sind allerdings limitiert. Kostenlose Eintrittskarten gibt es ab sofort bei der Aulendorfer Tourist-Information im Schloss, unter Telefon 07525/934203 oder per E-Mail an info@aulendorf.de.

In diesem Jahr stehen zudem „90 Jahre Hela-Schlepperbau“ an, die ebenfalls mitgefeiert werden. Ab 11 Uhr werden Hela-Schlepper und Oldtimer auf dem Schlossplatz und im Bereich Reithof/Hauptstraße ausgestellt. Bei Fragen und für Anmeldungen zum Hela-Treffen ist bei der Stadtverwaltung Silke Johler unter Telefon 07525/934126 oder per E-Mail silke.johler@aulendorf.de Ansprechpartnerin.