A Junioren krönen Saison mit dem Meistertitel

SGM Aulendorf/Ebersbach/Blönried gegen SGM Wolfegg/Bergatreute 6:0 (4:0): Die A Junioren machten am letzten Spieltag mit einem nie gefährdeten 6:0 Heimsieg die Meisterschaft in der Kreisklasse 1 perfekt. Von ihren Trainern Kevin Haas und Stefan Nasturas perfekt eingestellt, begannen die Jungs um Spielführer Michael Karasjov das Spiel hochkonzentriert und zielstrebig. Bereits nach drei Minuten brachte David Miller mit einem Schuss aus spitzem Winkel die SGM früh in Führung. Niko Gorbunov hämmerte in der sechsten Spielminute den Ball unhaltbar zur 2:0 Führung ins Netz der Gäste. Mit dieser frühen Führung im Rücken rollte nun Angriff auf Angriff auf das Gästetor zu und die SGM Aulendorf/Ebersbach/Blönried erhöhte durch zwei weitere Treffer von David Miller bis zur Halbzeitpause auf 4:0.

Nach der Pause ging das muntere Spiel weiter, jedoch dauerte es bis zur 70. Minute, ehe David Miller mit seinem vierten Treffer im Spiel auf 5:0 erhöhte. Mit einem Freistoß aus 18 Metern ließ er dem Gästetorspieler keine Chance. Dimitri Neb erhöhte in der 73. Minute auf 6:0. In der 80. Minute hatten die Gäste die Chance zum Ehrentreffer durch einen Foulelfmeter, doch der gut getretene Elfmeter wurde vom SGM Torspieler Andreas Shnayder noch besser gehalten. So blieb es beim 6:0. In der 85. Minute musste das Spiel von Schiedsrichter Klein aus Bad Waldsee für längere Zeit unterbrochen werden, da sich ein Spieler der Heimmannschaft so schwer verletzte, dass er mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden musste.

Mit diesem 6:0 Sieg untermauerte die SGM SG Aulendorf/Ebersbach/Blönried eindrucksvoll ihre hervorragende Saison und feierte nach dem Schlusspfiff des Spiels auch gebührend und verdient den Meistertitel.

Es spielten: Andreas Shnayder, Nick Hummel, Samuel Welte, Thomas Heydt, Dimitri Neb, Michael Karasjov, David Miller, Emil Angerer, Eric Miller, Maxim Reuss, Niko Gorbunov, Linus Gerlach, David-Noah Rimili, Leon Straub, Nico Käss, Filip Müller. Trainer: Kevin Haas, Stefan Nasturas. Tore: David Miller (4), Niko Gorbunov und Dimitri Neb.