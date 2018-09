98 Erstklässler an der Grundschule

98 Kinder sind mit einer Feier in der Stadthalle eingeschult worden. Die neuen Erstklässler der Aulendorfer Grundschule waren, so teilt die Schule mit, zusammen mit ihren Eltern und Großeltern in die Halle gekommen und von Rektor Oliver Trzeciok und den Lehrern begrüßt worden. Die Theatergruppe führte, musikalisch begleitet von den Flötenkindern und dem Schulchor, ihr Stück „Schnecki Matilda“ auf, was für eine stimmungsvolle Atmosphäre in der vollen Stadthalle gesorgt habe. Gegen 10 Uhr wurden die Kinder klassenweise aufgerufen, um gemeinsam mit ihrer Klassenlehrerin in Richtung Schule loszugehen.