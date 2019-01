7000 Euro Sachschaden ist bei einem Verkehrsunfall am Dienstag gegen 16.15 Uhr im Einmündungsbereich Allewindenstraße/Alte Kiesgrube entstanden. Wie die Polizei mitteilt, wollte ein 90-jähriger Daimler-Fahrer nach links in die Allewindenstraße abbiegen, hielt zunächst an und fuhr dann in den Einmündungsbereich ein. Hierbei übersah er einen vorfahrtberechtigten 50-jährigen BMW-Fahrer, der stadtauswärts unterwegs war und kollidierte mit diesem.