74-Jähriger verpasst Einfahrt in Kreisverkehr

Offensichtlich infolge witterungsbedingt unangepasster Geschwindigkeit hat am Mittwochabend gegen 20.30 Uhr ein 74 Jahre alter BMW-Fahrer auf der Landesstraße L 285 einen Unfall verursacht.

Laut Polizeibericht fuhr der 74-Jährige von Aulendorf kommend in Richtung Reute und erkannte die Einfahrt des Kreisverkehrs Unterrauhen zu spät, so dass er auf den unbepflanzten Hügel des Kreisverkehrs fuhr und ein Verkehrsschild touchierte. Der 74-jährige Mann blieb unverletzt. An seinem Auto entstand Sachschaden in Höhe von rund 1500 Euro.