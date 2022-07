74 Abiturienten verlassen das Studienkolleg

„Die Erinnerung an die Schulzeit und diese prägende Lebensphase sollte unbedingt wachgehalten werden.“, betonte Jugendseelsorger David Bösl bei der Verabschiedungsfeier der 74 Blönrieder Abiturienten des Studienkollegs St. Johann. „Daraus kann man immer wieder Kraft für etwas Neues schöpfen.“

Schulleiter Klaus Schneiderhan blickte in seiner Rede auf ein Schuljahr zurück: „Indem heute die so vertraute Schulzeit endet, beginnt damit auch ein neuer Lebensabschnitt. Dieser ist mehr als der vorherige von freien und bewussten Entscheidungen geprägt, für deren Folgen jeder junge Mensch die Verantwortung trägt.“, so der Schulleiter. Die Absolventen erreichten einen Gesamtschnitt von 2,22 gratulieren.

„Das Lernen ist allerdings noch lange nicht vorbei“, sagte Schneiderhan, denn: „Es bedarf eines stetigen Lernprozesses, um ein gutes und verständnisvolles Leben zu führen. Eine humane und tolerante Gesellschaft entsteht nicht von allein, sie muss von ihren Mitgliedern dazu gemacht werden.“

Das Abitur bestanden haben: Samuel Amann; Katharina Aßfalg (e-fellows Stipendium); Sebastian Barth; Leon Bentele; Madita Birkenmaier (Lateinpreis: Humanismus Heute, e-fellows Stipendium); Sam Brausewetter; Emily Brust (e-fellows Stipendium); Emelie Conrad; Leonie Dietlicher; Annika Eisele; Samantha Eisele; Selina Eisele; Mona Emhart (Lateinpreis: Humanismus Heute, Preis der Wirtschaftswissenschaften, e-fellows Stipendium); Emma Espe; Miro Frey; Christina Geser; Michael Gleich; Tobias Groß (Preis der Deutschen Mathematiker-Vereinigung, e-fellows Stipendium); Luca Guias; Sophia Gutfreund; Niklas Hausmann; Sidney Heinze; Johannes Hugger; Lea Hund; Tom Jaufmann; Fiona Kaplan (Lateinpreis: Humanismus Heute, Otto-Dix-Preis in Bildende Kunst, e-fellows Stipendium); Hannah Klaus (Lateinpreis: Humanismus Heute, e-fellows Stipendium); Vanessa Klimaschewski (Bischof-Sproll-Preis der Diözese Rottenburg-Stuttgart, e-fellows Stipendium); Vinzent Klimsa (Preis der Deutschen Physikalischen Gesellschaft, Preis der Gesellschaft Deutscher Chemiker); Jakob Knöpfler (e-fellows Stipendium); Niklas Kosok; Laetizia Kruwinnus; Michaela Kühne; Greta Legler; Tobias Lehleiter; Tracy Lehmann; Mario Liebhardt; Luis Lippik (Preis der Gesellschaft Deutscher Chemiker, e-fellows Stipendium); Malika Maier; Richard Marschall (e-fellows Stipendium); Lena Mayer; Lukas Meisterhans; Amelie Merk; Tamara Metzler-Sauter; Anouk Miller; Filip Müller; Jonathan Nehrenheim (Scheffelpreis, e-fellows Stipendium); Niklas Oettinger (e-fellows Stipendium); Nina Ohlinger; Hannah Pfeifer; Raphael Reck; Reinhard Richter; Lennart Rupp (e-fellows Stipendium); Malik Said (e-fellows Stipendium); Sarah Schatz; Emma Scheffold; Leon Schick; Alec Schmid; Frieda Schmid; Amelie Schöntag; Pascal Steinhauer; Emma Steinhauser; Selina Strobel (Lateinpreis: Humanismus Heute, e-fellows Stipendium); Matthias Stützle; Fabio Tadler (Lateinpreis: Humanismus Heute); Janis Thiel; Aleksander Tomkiewicz; Magdalena Valentin (e-fellows Stipendium); Gianna Vater; Niklas Veres (Preis der Deutschen Physikalischen Gesellschaft, Preis der Gesellschaft Deutscher Chemiker, e-fellos Stipendium); Lara Ziegler; Lukas Zigelli; Jan Zimmerer (Preis der Deutschen Physikalischen Gesellschaft); Sebastian Zweifel

Die Traumnote 1,0 hat Mona Emhart erreicht. Mit 1,1 abgeschlossen haben Madita Birkenmaier, Jonathan Nehrenheim, Hannah Klaus und Katharina Aßfalg.