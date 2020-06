700 Badegäste am ersten Steege-Tag

„Endlich wieder Steege“, heißt es seit vergangenem Samstag für alle Aulendorfer. Und so sind bereits am Eröffnungstag laut dem seit über 30 Jahren ansässigen Bademeister Dieter Eisele rund 700 Besucher in das beliebte Naturfreibad geströmt. Auch er selbst ist mithin froh, dass „wir endlich öffnen können.Andererseits hatte ich die letzten Wochen einen Privat-See, ich würde lügen, wenn ich sagen würde, das sei nicht auch toll gewesen“,schmunzte Eisele am Samstagabend.