Ein 63-jähriger Fahrer hat am Montag gegen 12 Uhr in der Hauptstraße im Vorbeifahren einen Daimler-Benz gestreift. Wie die Polizei mitteilt, was das beschädigte Fahrzeug am rechten Fahrbahnrand abgestellt. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 7000 Euro.