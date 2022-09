60 Jahre Partnerschaft Conches-Aulendorf

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Zu Beginn der viertägigen Feierlichkeiten zum 60-jährigen Jubiläum der Städtepartnerschaft zwischen Conches und Aulendorf trafen sich die beiden Reisegruppen an einem symbolträchtigen Ort, dem Europaparlament in Straßburg, mit ihrer politischen Prominenz: den beiden Europaabgeordneten Herrn Andreas Schwab in Vertretung von Herrn Lins für Aulendorf, Frau Stéphanie Yon-Courtin für Conches, die Bürgermeister Jérôme Pasco aus Conches und Matthias Burth aus Aulendorf, mehrere Gemeinderäte aus beiden Städten, die Vorsitzende des Partnerschaftskomitees Sévérine Vandercruche und weitere 62 Bürger aus beiden Städten. Foto: Geneviève Engel