500 Reiter werden in Aulendorf erwartet

Zu einem Reiter- und Fahrertag mit Dressur-, Spring- und Gespannturnieren lädt der Reit- und Fahrverein Zollenreute (RFV) am kommenden Wochenende, 23. und 24. September, auf sein Gelände ein.

Starten werden dabei am Samstag von morgens bis abends Anfänger und Jugendliche in verschiedenen Dressurklassen, am Sonntag Turniereinsteiger und Jugendliche in Springwettbewerben. Zudem findet am Sonntag eine Fahrprüfung im Rahmen der PSK-Meisterschaft statt. Es ist die dritte von vier Meisterschaftsprüfungen des Pferdesportkreises Oberschwaben (PSK). Der RFV rechnet mit zehn bis zwölf Gespannen, die dort antreten. Die Veranstaltung findet im wesentlichen im Freien statt, am Samstag gibt es auch Dressurprüfungen in der Halle.

Der RFV richtet das Turnier für den Amateurbereich aus – im Gegensatz zu seinem Pfingstturnier, bei dem sich Reiter der höheren Wettbewerbsklassen messen. Die reguläre Anmeldefrist ist bereits abgelaufen, Nachmeldungen sind bis 90 Minuten vor Beginn der jeweiligen Prüfung möglich. Gemeldet hätten sich, so teilt Vereinsvorstand Franz Blaser mit, bereits mehr als 500 Teilnehmer. Damit nimmt die Teilnehmerzahl auch in diesem Jahr, nach mehr als 400 im Vorjahr, nochmals zu. „Unser Reiter- und Fahrertag hat sich rumgesprochen, er ist beliebt“, begründet Blaser. Zudem gebe es immer weniger Turniere dieser Art, da es auch den Pferdesportvereinen immer schwerer falle solche Veranstaltungen personell zu stemmen. Für den RFV werden am Wochenende 25 bis 30 Vereinsmitglieder und -freunde im Einsatz sein. In die heiße Phase der Vorbereitungen sei der Verein vor etwa zwei Wochen eingestiegen und habe etwa Hindernisse vorbereitet und die Reitsportanlage auf Vordermann gebracht.

Die Siegerehrungen finden jeweils nach den einzelnen Prüfungsklassen statt. Für die Besucher ist etwa ein Mittagstisch geboten. Am Sonntagnachmittag findet zudem der „Jump&Run“-Spaßparcours zu Pferd und zu Fuß statt.