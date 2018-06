50 Schüler verpassen Befreiung am „Gumpigen“

50 Schüler des Aulendorfer Schulzentrums werden die Befreiung durch die Narrenzunft am „Gumpigen“ Donnerstag, 12. Februar, verpassen. Es trifft die Kinder und Jugendlichen aus der Altshausener Region, die die Schule früher verlassen dürfen, da ihr Bus um 9.45 Uhr abfährt. Genau zu dieser Zeit öffnen die Narren die Schultüren.

„Es wäre natürlich schön, wenn das alles Hand in Hand läuft“, sagt Christof Lang, Rektor der Werkreal- und Realschule auf Nachfrage der Schwäbischen Zeitung. Aber damit die Altshausener Schüler nicht eineinhalb Stunden auf den nächsten Bus warten müssen, ließen die Schulen sie bereits gegen 9.30 Uhr gehen. Überlegungen, die Schülerbefreiung eine halbe Stunde vorzuverlegen, habe es gegeben, aber man wolle wegen 50 von rund 700 Schulzentrumsschülern nicht den ganzen Narrenalltag durcheinanderbringen, nennt Lang ein erstes Argument. Deshalb sage er der Narrenzunft bei der Vorbesprechung er Schülerbefreieung stets: „Denkt daran, wenn ihr hochlauft und euch schon Schüler entgegenkommen, liegt das am Bus, der eben früher fährt.“

Zunftmeister Rolf Reitzel signalisiert gegenüber der Schwäbischen Zeitung Flexibilität. Man sei bei der zeitlichen Gestaltung relativ beweglich, allerdings hätten die Schulleitungen keinen diesbezüglichen Wunsch geäußert. Vielmehr habe man vor einiger Zeit die Befreiung auf Wunsch der Schulleitungen nach hinten verlegt. Prinzipiell sei der Ablauf am „Gumpigen“ allerdings auch gut eingespielt, weshalb sich seine Begeisterung für eine frühere Befreiung in Grenzen halte. Schließlich müsste dann auch das Narrenbaumstellen verlegt werden. Jedenfalls dann, wenn man die Zeit zwischen Befreiung und Narrenbaumstellen kurz halten will. Und genau da setzt Langs zweites Argument an.

Zeit überbrücken

„Es ist schwierig, die Zeit zu überbrücken“, erklärt Rektor Lang. Leerzeiten, da ist er sich mit Reitzel einig, erhöhten die Gefahr, dass die Schüler Alkohol trinken. Um den Schülern Überbrückungsangebote zu machen, ist der Jugendtreff nach der Schülerbefreiung geöffnet und das Zelt des Jungzunftrats im Reiterhof öffnet in diesem Jahr ebenfalls bereits um 10 Uhr und bietet Programm.

Von der „Erpressungsvariante“, die Schüler früher gehen zu lassen, damit sie am Gemeinschaftserlebnis Schülerbefreiung teilhaben und das Narrenbaumstellen miterleben können, hält Lang nichts. Das würden eben gar nicht alle Schüler miterleben wollen. Er könne verstehen, dass diese Schüler nicht eineinhalb Stunden auf den nächsten Bus warten wollten, nur um die Befreiung mitzuerleben. Auch manchen Eltern sei das für ihren Nachwuchs zu lange.

Dass sie die Befreiung durch die Narren verpassen, sei „nicht schlimm“, „egal“, sie seien ohnehin „nicht so der Fasnetsmensch“, sagen auch viele Schüler, die am Dienstagmittag vor dem Schulzentrum in den Bus nach Altshausen steigen. „Wir laufen immer gerade vorbei, wenn die Narren kommen“, sagt die Althausenerin Laura Berner, das sei aber kein großes Thema. Auch Felix Stiegler aus Altshausen hat nicht das Gefühl, dass er etwas verpasst. Es wäre trotzdem gut, wenn der Bus so führe, dass alle die Schülerbefreiung mitbekämen, findet der 16-Jährige.

Anschlussbusse warten

Eine Idee, die auch Reitzel umtreibt. Er frage sich, so der Zunftrat, warum die Schulbusse nicht einfach nach dem Narrenbaumstellen führen. Auch Lang hält einen späteren Abfahrtstermin für wünschenswert. „Ziel wäre, dass der Bus um 10.05 Uhr fährt, wenn alle befreit sind.“ Dann müsste allerdings auch die Anschlussfrage geklärt sein. Busfahrer Hort Hartmann schüttelt den Kopf zur Idee einer Verlegung, als er am Dienstagmittag die Schüler am Schulzentrum in den Bus nach Altshausen einsteigen lässt. Allein fünf Busse warteten in Altshausen auf den Bus aus Aulendorf, um die Schüler weiter etwa nach Hoßkirch oder Fleischwangen zu bringen.