50 Jahre in der SPD

Ein halbes Jahrhundert nicht nur dabei, sondern mittendrin. An der Seite ihres Ehemanns, der sich in Aulendorf und weit darüber hinaus als SPD-Kommunalpolitiker einen Namen machte, war auch Sigrid Schneider in der oberschwäbischen Sozialdemokratie tief verwurzelt. Genau dies war auch der zentrale Punkt, weshalb Heike Engelhardt als Kreisvorsitzende diese Ehrung besonders gerne übernahm. Denn die soziale Bewegung wurde stets auch von engagierten Frauen getragen, auch wenn diese häufig im Hintergrund agierten ohne selbst Mitglied zu sein. Aber Sigrid Schneider schloss sich 1971 ganz bewusst und auch formal den Sozialdemokraten an – es war Aufbruchstimmung in Deutschland, u.a. erhielt Willy Brandt in diesem Jahr den Friedensnobelpreis.

Auf allen Ebenen hat sich in fünf Jahrzehnten viel verändert – auch in Aulendorf, dem künftigen Unterzentrum. Am Vortrag hatte die Verbandsversammlung des Regionalverbands Bodensee-Oberschaben u.a. diesen Beschluss gefasst. Dies konnte Prof. Dr. Ernst Deuer, der Vorsitzende des Ortsvereins, berichten, weil er diesem Gremium angehört. Hierfür hatte sich aber auch bereits Helmut Schneider in seiner aktiven Zeit im Kreistag massiv eingesetzt, insofern schließt sich hier ein Kreis.

Die Ehrung fand im Schlossgarten vor der Minigolfanlage statt, für deren Erhalt sich die Aulendorfer SPD auch weiterhin eingesetzt.