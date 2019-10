47 Jugendliche der Kirchengemeinde St. Martin Aulendorf feiern Firmung

47 Jugendliche der Kirchengemeinde St. Martin Aulendorf haben am Samstag von Domkapitular Thomas Weißhaar aus Rottenburg das Sakrament der Firmung empfangen. Nach der Erneuerung des Taufbekenntnisses legte der Firmspender jedem Firmling die Hand auf den Kopf, zeichnete mit Chrisam ein Kreuz auf die Stirn und wechselte ein paar persönliche Worte mit ihm und dem Firmpaten. Dass er einen guten Draht zu den jungen Menschen hat, konnte man an deren fröhlichen Gesichtern ablesen. Es war tatsächlich kein Firmling dabei, dem er nicht ein Lächeln entlocken konnte. Die Handauflegung ist in der Heiligen Schrift eine Geste des Segnens, aber auch der Annahme und Aussendung. Die Salbung in Kreuzform verweist auf Jesus Christus als Quelle allen Lebens und Segens. In den letzten Monaten sind die Jugendlichen von Pater Pius, Regina Steinhauser und Martin Gallasch auf dieses Sakrament vorbereitet worden. Durch die Firmung sind sie nun volle Mitglieder der Katholischen Kirche und im Glauben gestärkt worden. So wurden die jungen Menschen zum Schluss des Gottesdienstes auch von Rita Dittrich als zweite Vorsitzender des Kirchengemeinderats willkommen geheißen und ermutigt, eine lebendige Kirche mitzugestalten. Die musikalische Begleitung des Gottesdienstes lag beim Shalomchor unter Leitung von Ilie Sicoe, Andreas Herkommer an der Gitarre und Gerlinde Rief-Siegle an Orgel und Keyboard. Das Foto zeigt die Firmlinge mit Domkapitular Thomas Weißhaar (Mitte), Stadtpfarrer Anantham Antony (links hinten) und Pater Pius (vorne rechts). Foto: Claudia Buchmüller