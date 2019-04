41 Kinder feiern in Aulendorf ihre Erstkommunion.

„Gott schenkt uns sein Geheimnis“: In besonderer Weise haben dies am vergangenen Sonntag 41 Kinder aus der katholischen Kirchengemeinde Aulendorf erfahren. Sie empfingen am Weißen Sonntag zum ersten Mal die Heilige Kommunion. „Es ist und bleibt Geheimnis Gottes: Seine Liebe und Nähe zu uns Menschen. Dankbar feiern wir Sonntag für Sonntag gemeinsam die Eucharistie (griechisch: Danksagung). Wir danken für seine Freundschaft, die uns über den Gottesdienst hinaus in unserem Alltag begleitet“, teilt Stadtpfarrer Anantham Antony anlässlich der Erstkommunion mit. Diese empfingen: Maria Albrecht, Hannah Ambacher, Henri Angele, Milena Bachmann, Malin Burth, Henry Butscher, Luis Dreher, Ruben Eger, Lisbeth Engel, Melinda Gefel, Marina Geray, Kilian Gerlach, Anja Greither, Arina Haak, Coco Hack, Sophie Hamberger, Elly Härle, Lucie Härle, Gabriel Hecht, Kelly Heik, Noah Herrmann, Nicol Iliescu, Lea Kühny, Erica Lizzi, Nils Maier, Rebecca Maucher, Romeo Maurus, Rahel Paulos, Fabian Plett, Alexandru Ramneantu, Theresa Renz, Julia Rieberer, Kai Rimer, Jakob Schultheiß, Laura Schulz, Nils Siegel, Jelena Sikic, Maxim Stoll, Syrielle Straub, Isabella Szabo und Julienne Trollmann. Foto: Kirchengemeinde/Manuel Feininger