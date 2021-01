37-Jähriger nahm Drogen und fuhr Auto

Ein 37-jähriger BMW-Fahrer ist am vergangenen Freitag um 21.20 Uhr in der Allewindenstraße in Aulendorf von Beamten des Polizeireviers Weingarten angehalten worden. Wie aus dem Polizeibericht hervorgeht, wurde bei dem Fahrer Drogenbeeinflussung festgestellt, was ein Drogenvortest bestätigte. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Laut Polizei wird er bei der Bußgeldbehörde angezeigt.