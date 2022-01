364 Mitglieder hätten geehrt werden können

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Pünktlich um 19:11 Uhr erklingen lang ersehnte Fanfaren- und Trommeltöne von der Empore der Aulendorfer Stadthalle. Der Fanfarenzug Aulendorf lässt es sich nicht nehmen, zu Ehren der etwa 70 Gäste aufzuspielen. 2021 musste der Ehrenabend abgesagt werden. Dieses Jahr gibt die Gesetzeslage eine Vereinsveranstaltung unter 2G+ Bestimmungen und weiteren Auflagen aber her, an die sich auch alle ordnungsgemäß hielten. 364 verdiente Mitglieder hat die Narrenzunft auszuzeichnen. Für diesen Abend wurde im Vorfeld extra die Ehrungsordnung geändert, gibt es doch sage und schreibe elf Mitglieder, die bereits seit 70 Jahren der Zunft treu sind. Diese und die sieben, die für 60 Jahre Mitgliedschaft ausgezeichnet werden, ehrt das Ordensteam zu Hause. Zum Schutz der Gesundheit.

Bei der Begrüßung lässt es sich Zunftmeister Flo Angele natürlich nicht nehmen, Markus Schwarz mit Team für die närrische Deko zu danken. Ebenfalls lobte er die tolle Zusammenarbeit mit B.M. Burth und T. Nolte von der Verwaltung. Oberste Priorität muss in diesem Jahr die Durchführung des Brauchtums haben. Beginnend mit dem Blick auf den Verbannungsort der Masken mit Häsrichten am 12. Februar, dem Hexeneck und der Abholung des Narrenrechts, dem Narrenbaumstellen und -fällen, der Bilderausstellung der Kindergärten usw. Für all diese Bräuche werden mit intensiven Gesprächen aller Beteiligten Konzepte entwickelt, die einen sicheren Verlauf ermöglichen.

Der weitere Verlauf des Ehrenabends war natürlich geprägt von den Ehrengästen, den markigen Sprüchen des Zunftmeisters, alten Bildern und Zeitungsartikeln.

Mit dem Großen Verdienstorden in Bronze wurde der langjährige Umzugswart P. Fischer ausgezeichnet.

Mit dem Hausorden Maskenwart K. Gehnen und 5 Mitglieder des Fanfarenzugs (FZ): J. Daiber, J. Willbold, P. Käser, D. Schwarz und A. Fischer für 20 Jahre FZ.

M. Beutinger erhielt den Sternorden für 10 Jahre FZ. Weitere Sternorden gingen an P. Baurmann für den Gewinn des „Närrischen Ohrwurm 2019“ mit der Einmannband², die Wirtsleute B. und P. Engel, O. und D. Jöchle sowie S. Kremmler-Sonnenmoser für 10 Jahre Sprunghexen.

Munter weiter im Ordensreigen ging es mit 6 von 63 Anwesenden 50ern, 18 von 55 40ern, 20 von 90 30ern, 20 von 94 20ern und 6 von 44 10ern.

Rundum zwar keine „rauschende Ballnacht“, wie Zunftmeister Flo gerne sagt, aber, so Angele weiter, „Mir Auladorfer sind halt die Geilschte!“