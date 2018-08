350 Kurse und viele neue Ideen

Rund 350 Kurse bietet die Volkshochschule Oberschwaben (VHS) mit Sitz in Aulendorf und weiteren Standorten in Altshausen, Bad Buchau, Bad Saulgau und Bad Schussenried in ihrem neuen Programm für das im September startende Semester an. Während sich heutzutage Vereine oder gemeinnützige Organisationen vermehrt damit schwer tun, engagierte Menschen zu finden, hat die VHS keine Probleme bei der Akquise von Kursleitern. „Im Gegenteil, viele kommen sogar von selbst auf uns zu und stellen uns ihre Ideen für Kurse vor“, sagt VHS-Leiterin Annabel Munding. So sorgen 140 Kursleiter jeden Alters für ein abwechslungsreiches Semesterangebot.

Das neue Programm ist nach Angaben von Munding wieder eine „gute Mischung aus altbewährten Kursen wie etwa Yoga und vielen neuen Ideen“. Wichtig sei bei der Zusammenstellung der Angebote jeweils darauf zu achten, was gerade gesellschaftlich relevant ist und über was die Menschen diskutieren. So finden sich unter dem Bereich Politik, Gesellschaft und Umwelt beispielsweise Kurse zu den Themen „Fairer Handel“ oder „Der Ruhestand – Chancen und Herausforderungen“.

Traditionell ein großer Bereich ist im VHS-Programm der Themenkomplex Gesundheit, Bewegung und Ernährung mit vielen Angeboten nicht nur für Yoga-Stammkunden – so gibt es beispielsweise einen Schnupperkurs „Pilates für Teenies“ oder dazu, wie „schnelles und köstliches Weihnachtsgebäck“ gelingt. Wie Fasten für Gesunde funktioniert, spielt im Programm ebenso eine Rolle wie das Thema „Bodyweight“.

Da in der prosperierenden Region Oberschwaben auch immer mehr Menschen ohne Deutschkenntnisse leben und arbeiten, ist der Bereich Sprachen ein großer Baustein der VHS-Angebote. Und das nicht nur für Flüchtlinge, vor allem Mitarbeiter im Hotel- und Gastrogewerbe, aus dem Garten- und Landschaftsbau, der Industriedienstleistung (beispielsweise Gebäudereinigung), Maschinenbau oder dem Bereich Altenpflege buchen laut Munding häufig Deutschkurse. Aber auch andere Sprachen wie etwa Business-Englisch seien zunehmend gefragt. Die Anfragen von Unternehmen nach kurzen und kompakten Formaten für ihre Mitarbeiter sei gestiegen, daher gebe es neu im Angebot die Rubrik „vhespresso“. Hier können Teilnehmer ihr Englisch verbessern und im Gegensatz zu den üblichen Angeboten ist der Kurs schon ab einer Person möglich, erläutert die VHS-Leiterin. Ach fachübergreifender Kurs „Indian Vegeterian Cooking Course“ verbindet die englischen Sprache mit dem Erlernen der indischen Küche.

Stark nachgefragt sind weiterhin die Bereiche EDV (für den Beruf und auch privat) und alles rund um die Fotografie, weswegen es dafür einen eigenen Flyer mit der Kursübersicht gibt. Auch Kreatives wie Gestalten oder Tanzen darf im VHS-Programm nicht fehlen, sei es Schnitzen lernen, Weiden flechten oder Comics und Mangas zeichnen lernen.

Mehrtagesreisen im Programm

Ein in den vergangenen Jahren immer weiter wachsender und zunehmend angefragter Bereich sind die VHS-Bildungsreisen. So gibt es neben den eintägigen Studienfahrten beispielsweise zum Bodensee-Airport nach Friedrichshafen, ins Federseemuseum nach Bad Buchau oder einer „Stuttgart 21-Baustellenführung“ ein neues Programmheft mit mehrtägigen Reisen, darunter auch weit entfernte Ziele wie Nordindien oder Jordanien. „Die Wünsche nach Mehrtagesreisen haben deutlich zugenommen. Reisen sind nicht das Kerngeschäft einer Volkshochschule, aber wir wollten diesem Wunsch nachkommen“, erläutert Munding. Möglich wurde dieses Angebot durch die Kooperation mehrerer Volkshochschulen in Baden-Württemberg, gebucht werden können sie aber auch vor Ort bei der VHS Oberschwaben in Aulendorf.

Zudem hat die VHS für dieses Semester die Kooperation Stadtseniorenrat Aulendorf intensiviert und ebenso für spezielle Angebote mit den Landratsämtern in Biberach und Sigmaringen. Eine weitere Besonderheit sind nach Angaben von Munding spezielle Seminare für Kursleiter.