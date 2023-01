3000 Euro Schaden verursacht und davon gefahren

Nachdem am vergangenen Freitag ein Unbekannter auf einem Parkplatz in der Hauptstraße in Aulendorf einen silbernen Mercedes angefahren und im Anschluss das Weite gesucht hat, ermittelt die Polizei. Der flüchtige Verursacher berührte mit seinem Auto den Wagen auf dem Parkplatz an der Ecke zur Schulhalde, sodass an dessen linker Fahrzeugseite ein Schaden in Höhe von rund 3.000 Euro entstand, teilt die Polizei mit. Personen, die Hinweise auf den flüchtigen Fahrer geben können, werden gebeten, sich unter Telefon 07584/9217-0 an den Polizeiposten Altshausen zu wenden.