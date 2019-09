27 Mädchen und Jungen Jugendfeuerwehr schwitzen beim Löscheinsatz

20 Jahre Jugendfeuerwehr Aulendorf, das muss gefeiert werden. Ein Höhepunkt jagte am vergangenen Wochenende den anderen: Am Samstag ging die große Orientierungs-Sternfahrt über die Bühne, am Sonntag zeigten die jungen Feuerwehrleute im Alter zwischen elf und 17 Jahren, was sie in ihren Übungsstunden gelernt hatten. Eine Vielzahl von großen und kleinen Besuchern drängte sich entlang der Straße und verfolgte höchst interessiert den Löscheinsatz, begleitet von fachkundigen Kommentaren per Mikrofon.

Bevor die Fahrzeuge mit Sirenengeheul und Blaulicht die Zuschauer passierten und die Mädchen und Jungen in ihren dicken Uniformen aussetzten, hatten erwachsene Helfer einen Holzstoß entzündet, der bereits lichterloh brannte, als die Schläuche ausgerollt und verlegt wurden. Jeder Teilnehmer kannte seine genau definierte Aufgabe. Und als der Einsatzleiter das Kommando „Wasser marsch!“ ausgab, war der Junge am Verteiler gefordert und öffnete mit einem kräftigen „Verstanden“ die Zuläufe. Unter dem Beifall der Zuschauer beendeten die jungen Leute ihren schweißtreibenden Einsatz, der, so hoffen Feuerwehrkommandant Markus Sonntag und Jugendleiter Oliver Lämmle, in möglichst vielen Jugendlichen den Wunsch geweckt hat, bei der Feuerwehr mitzumachen. Denn die Aulendorfer Wehr ist auf Nachwuchs angewiesen, weshalb so oft wie möglich die Werbetrommel gerührt wird. Bereits jetzt kommen 30 Prozent der Nachrücker, die ab 18 Jahren zu den Erwachsenen wechseln, aus der Jugendriege. Neben dem Löscheinsatz gab es für die Besucher weitere Attraktionen. Umlagert waren etwa die roten Einsatzfahrzeuge. Hier trauten sich bereits die Kleinsten, ins Innere zu klettern und am Steuer zu drehen.