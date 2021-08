26 neue Fünftklässler starten im Herbst

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

In der vorletzten Schulwoche begrüßte Schulleiterin Silke Hubig 26 erwartungsvolle Mädchen und Jungen, die zusammen mit ihren Eltern und Geschwistern in die Aula des Aulendorfer Schulzentrums gekommen waren. Die jetzigen Fünftklässler bereiteten für die Neuen Videogrüße vor und zeigten die Ergebnisse ihres Filmprojekts, selbstgedrehte Stop-Motion-Filme, bei denen auch Figuren aus der eigenen Spielzeugkiste mitspielen durften. Musiklehrer Selin Schönbeck, der die Neuen eigentlich zusammen mit dem Unterstufenchor begrüßen wollte, musizierte coronabedingt kurzerhand mit sich selbst. Dazu sang er zunächst die einzelnen Spuren einer siebenstimmigen Polka ein und mischte sie dann auf dem iPad vor seinen Zuhörern ab. Das Ergebnis konnte sich im wahrsten Sinn des Wortes hören lassen. Elisabeth Gil und Marla Schöpfer erklärten den Neuen die Aufgaben der Schülermitverantwortung und erzählten von deren Projekten, wie der Nikolaus- und Osteraktion oder dem Schülerpatenprogramm. Dabei helfen ältere Schüler aus der 8. oder 9. Klasse den Fünftklässlern, sich gut im neuen Schulalltag zurechtzufinden. Von den Schülerpaten stammten auch die selbst gebastelten Schultüten, die die zukünftige Klassenlehrerin Anne Feuerbach mit allerlei Nützlichem für das kommende Schuljahr gefüllt hatte. René Thiel, Vorsitzender des Förderkreises, warb für den Verein, dessen Unterstützungsarbeit allen Schülerinnen und Schülern zugute kommt. Elternvertreter Andreas Greiner ermutigte die Eltern, sich in der Schule aktiv einzubringen, da es dabei immer um das Wohl der Kinder geht.