2,5 Stunden und 500 Höhenmeter Radeln

Inzwischen schon wieder regelmäßig treffen sich die Radler der Sportgemeinde Aulendorf Wintersport und im Sommer eben radelnd donnerstags 18.30 Uhr am alten Rathausplatz in der Hauptstraße, nicht zu übersehen in ihren aktuellen blauen Trikots. Das Wetter war einladend und so sammelten sich drei Gruppen unterschiedlicher Leistungsstärke, Tempo und Streckenlänge: Neun Teilnehmer:innen über 25 kmh und 67 km unterwegs, fünf Teilnehmer ca. 25 kmh und 63 km, sowie die Seniorengruppe, die 40 km weit fuhr. Das Schöne dabei: Hinterher saßen alle draußen im Schlossgarten-Café zusammen, bis ein Regenguss viele ins Innere flüchten ließ. Die Strecke der stärksten Gruppe, drei Frauen, sechs Männer, kompetent geführt durch Mike, ging über Reute-Gaisbeuren auf die andere Seite der Bundesstraße bis nach Gambach und von dort zurück nach Kümmerazhofen. Immer auf verkehrsarmen Nebenwegen durch den Wald bis nach Sulpach hinunter nahm die Gruppe Fahrt auf und rollte auch auf der Ebene mit Tempo 30 nach Staig im Schussental. Tatsächlich begleiteten wir kurz die Schussen rechts neben uns, aber meist war es eine Landschaft zwischen Mais- und Kornfeldern oder an gerade gemähten Wiesen entlang. Ab Weiler waren dann Bergqualitäten gefragt, wobei es nicht der steilste Anstieg hinauf nach Aichach war. Am Kloster Kellenried vorbei, erklommen wir den höchsten Punkt und ließen ein Gruppenfoto machen. Weiter ging es, nun wieder bergab nach Fronhofen und am Sportplatz des SV vorbei über Möllenbronn, Malmishaus nach Schreckensee und Vorsee. Zuletzt über Stuben und die Aulendorfer Teilorte Münchenreute und Steinenbach passierend, waren wir insgesamt 2,5 Stunden und ca. 500 Höhenmeter unterwegs.