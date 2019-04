240 000 Euro für neue Straßenbelag in der Hauptstraße

Die Hauptstraße in Aulendorf wird in diesem Jahr auf einer Länge von rund 400 Metern ab Bahnhof saniert. Das teilt das Regierungspräsidium Tübingen (RP) mit, das für die Baumaßnahme an der Landesstraße 284 verantwortlich ist. Einen konkreten Zeitpunkt für die Straßenbauarbeiten nennt die Behörde nicht.

In Aulendorf wurde der Belag in der Poststraße und dem Bahnhofsvorplatz erneuert. In diesem Zuge wird auch der Belag der anschließenden Hauptstraße saniert. Die voraussichtlichen Kosten liegen bei rund 240 000 Euro und werden vom Land getragen. Die Hauptstraße ist eine von 13 Bestandsstraßen, die das Land im Bodenseekreis und im Landkreis Ravensburg in diesem Jahr herrichten lässt. Dazu kommen sieben Neubaumaßnahmen, etwa die B 32 zwischen Altshausen und Vorsee. Auch drei Radwege entlang von Bundes- und Landesstraßen stehen laut Pressemitteilung des RPs zum Bau an.

Regierungspräsident Klaus Tappeser betont den Beitrag für den Erhalt der Substanz und die Verbesserung der Leistungsfähigkeit der Straßeninfrastruktur im RP-Bezirk. „Das heißt aber auch, dass uns Umleitungen und Verkehrsbeeinträchtigungen weiterhin begleiten werden und den Verkehrsteilnehmern und Berufspendlern viel Geduld abverlangt wird. Aber ohne Unannehmlichkeiten gibt es auch keine Verbesserungen“, wird er in der Pressemitteilung zitiert.