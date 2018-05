2000 Euro-Spende ermöglicht neue Schaukel

Die Volksbank hat eine neue Schaukel für die Villa Wirbelwind in Aulendorf finanziert. Marco Mattheiß, Regionalleiter der Volksbank für die Region Aulendorf, und Filialleiter Tobias Moser übergaben eine Spende von 1000 Euro an die Kinderhausleiterin Margot Schwald. Damit die Anschaffung auch realisiert werden konnte, übergab Leopold Burger, Geschäftsführer der Burger Recycling GmbH in Aulendorf, eine zusätzliche Spende von 1000 Euro an Schwald. Das Spielgerät wurde sofort von knapp 30 Kindern in Beschlag genommen.