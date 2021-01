20 Senioren im Aulendorfer „Haus am Schlossplatz“ erhalten Impfung

Wer Senioren unterstützen möchte und ihnen (auch unbekannterweise) eine Freude machen will, kann gerne Briefe schreiben. Im „Haus am Schlossplatz“ (ebenso wie in anderen Einrichtungen in der Region) ist Post „herzlich willkommen“, bestätigte die Einrichtung. Das geht per E-Mail an: haus-am-schlossplatz@charleston.de oder an die Adresse Haus am Schlossplatz, Schlossplatz 9, 88326 Aulendorf.