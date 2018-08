19-Jähriger unter Drogen schlägt zu

Vermutlich der Einfluss von Betäubungsmitteln dürfte mitursächlich dafür gewesen sein, dass ein 19-jähriger Mann am Freitagmorgen in einer Bäckerei in Aulendorf äußerst aggressiv gegenüber weiteren Kunden aufgetreten ist. Das teilte die Polizei gestern mit. Der Mann war zuvor mit seinem Auto in die Fußgängerzone eingefahren und hatte das Fahrzeug mit laufendem Motor vor der Bäckerei abgestellt, um einzukaufen. Als er von einer Frau auf dieses Fehlverhalten angesprochen wurde, beleidigte und bedrohte er sie. Nachdem sich ein weiterer Gast in das Geschehen einmischte, wurde dieser von dem 19-Jährigen ins Gesicht geschlagen. Die Polizei veranlasste bei dem jungen Mann die Entnahme einer Blutprobe und ermittelt jetzt gegen ihn sowohl wegen Körperverletzung als auch wegen der Teilnahme am Straßenverkehr unter Drogeneinfluss.