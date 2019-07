19 Einser-Abischnitte in Blönried

Die Abiturienten des Studienkollegs St. Johann in Blönried haben ihren Abschluss gefeiert. Der Notendurchschnitt der diesjährigen Abiturienten liegt bei 2,2. 19 Abiturienten schafften einen Einser-Notenschnitt, die beste Abitnote ist eine 1,1.

Die Feierlichkeiten in Blönried begannen, so teilt die Schule mit, am Samstagnachmittag, 6. Juli, in der Kirche mit einem Festgottesdienst unter der Leitung von Pater Fransiskus. Die musikalische Gestaltung des Gottesdienstes übernahm Severin Hänsler mit der Schul-Big-Band. Thema des Gottesdienstes war „Traumfänger“: Ulrike Schmid, Leiterin des Tagesheims, übergab den Abiturienten Traumfänger, die sie als Fünftklässler bei der Einschulung gebastelt hatten. Das sei ein sehr emotionaler Moment für die Absolventen gewesen, heißt es in der Pressemitteilung der Schule. Nach Ansprache und Übergabe der Zeugnisse durch Schulleiter Klaus Schneiderhan begann in der Kulturhalle Blönrieds der Abiball mit Buffet und Unterhaltungsprogramm.

Die Abiturienten 2019

Diese Schüler haben in Blönried die Abiturprüfung bestanden und wurden teilweise mit Preisen ausgezeichnet:

Mario Ailinger; Natalie Sophie Bentele (Religionspreis des Studienkollegs St. Johann; Preis für besonderes Engagement in der SMV; Preis der Schulstiftung Studienkolleg St. Johann Blönried); Michael Biegel; Valentin Hendrik Boellaard; Lea Brinz (e-fellows/Online-Stipendium; Preis für besonderes Engagement im Fach Sport); Calvin Burth; Hannah Dietmann; Victoria Drescher (Preis für besonderes Engagement in der SMV; Preis für besonderes Engagement im Theater); Lea Dudik; Jessica Ecker (Preis der Schulstiftung Studienkolleg St. Johann Blönried); Carina Eisele (Humanismus Heute für hervorragende Leistungen im Fach Latein); Jasmin Fischerkeller; Alena Germann (Humanismus Heute für hervorragende Leistungen im Fach Latein; e-fellows/Online-Stipendium); Felix Geser; Laurin Gessler (e-fellows/Online-Stipendium); Nico Geßler; Stefanie Gessler; Laura Gleich (Preis für besonderes Engagement im Theater); Jonas Grießhaber (Preis für besonderes Engagement im Fach Sport); Dilara Gündogdu (Preis der Schulstiftung Studienkolleg St. Johann Blönried); Nick Günther; Matthias Hecht (Preis der Deutschen Physikalischen Gesellschaft: Buchpreis und Urkunde; Preis der Schulstiftung Studienkolleg St. Johann Blönried); Sofie Heiß; Marc Helmberger; Felix Heni; Amira Hermle (Humanismus Heute für hervorragende Leistungen im Fach Latein; Bischof-Sproll-Preis der Diözese Rottenburg-Stuttgart für hervorragende Leistungen im Fach Religion; e-fellows/Online-Stipendium); Felix Heydt (Preis für besonderes Engagement in der Technik-AG; Preis der Deutschen Physikalischen Gesellschaft: Urkunde); Lennard Kabitzsch; Carlos Kaiser; Lara Marie Kreutzberg; Anja Lämmle (Preis der Deutschen Physikalischen Gesellschaft: Urkunde); Nadja Laubheimer (Preis für besonderes Engagement im Fach Sport); Marius Maiki; Carolin Malsam (Preis für besonderes Engagement in der SMV); Laura Marcadas (Preis für besonderes Engagement im Theater); Viktoria Metzler (Preis für besonderes Engagement im Fach Sport); Florian Michalski; Katharina Michalski; Niklas Moch; Magdalena Müller (e-fellows/Online-Stipendium); Sophia Maria Müller; Alina Nessensohn; Lea-Sophie Niederer (e-fellows/Online-Stipendium); Franziska Rapp; Britta Rehberger; Luca Marie Reichel; Cathrin Reimer (Preis der Schulstiftung Studienkolleg St. Johann); Fabian Renn (Humanismus Heute für hervorragende Leistungen im Fach Latein; Preis der Gesellschaft Deutscher Chemiker für den jahrgangsbesten Abiturienten; Preis für besonderes Engagement im Fach Musik); Marleen-Sophie Riedesser; Yvonne Riegger (Humanismus Heute für hervorragende Leistungen im Fach Latein); Felix Rimböck; Jakob Roth (Preis der Schulstiftung Studienkolleg St. Johann Blönried); Anne Schillinger; Marius Schmid (Preis der Schulstiftung Studienkolleg St. Johann Blönried); Rebecca Schmid (Humanismus Heute für hervorragende Leistungen im Fach Latein; e-fellows/Online-Stipendium); Teresa Schmid; Vanessa Schmid; Julia Seeger (Scheffelpreis für herausragende Abiturleistung im Fach Deutsch; Preis der Deutschen Mathematiker-Vereinigung für herausragende Abiturleistungen im Fach Mathematik; e-fellows/Online- Stipendium; Preis für besonderes Engagement im Theater); Lutz Strobel; Thomas Thanner (Preis für besonderes Engagement im Fach Musik); Monika Walser; Joanna Wandinger; Ellen Weber; Laura Anna Weizenegger; Moritz Westhäußer; Regina Wetzel (e-fellows/Online-Stipendium; Preis für das beste Abitur); Charlotte Zembrot; Linda Zinser.