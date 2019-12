17 Kinder proben für das Krippenspiel in der Pfarrkirche St. Martin

17 Kinder und etwa zehn Erwachsene des Familiengottesdienstteams (Famigo-Team) haben sich am Montagmorgen in der Pfarrkirche St. Martin in Aulendorf zur Hauptprobe des Krippenspiels für den Kindergottesdienst an Heilig Abend eingefunden. „Ihr dürft ruhig laut und deutlich reden“, weist Carola Romer, die drei Engel an, die in prächtigen Gewändern vor dem Hochaltar stehen, „schließlich habt ihr den Menschen etwas Wichtiges zu sagen“.

Nochmal von vorne: mit lauter Stimme

Der Erzengel nimmt sich die Anregung zu Herzen, beginnt von vorne und erklärt mit lauter Stimme, er habe die Botschaft bekommen, die Ankunft des Retters der Menschen anzukündigen. Währenddessen ziehen Maria und Josef durch den Mittelgang ein, vorbei an Bänken, auf denen noch Ersatzgewänder hängen und Hirtenhüte liegen und führen dabei einen fahrbaren Esel mit sich. Dann folgt im Altarbereich die Herbergssuche des Paares bis hin zur Erscheinung der Engel bei den Hirten auf dem Feld und dem Stern, der ihnen den Weg nach Bethlehem in den Stall zeigt.

Die 17 Kinder, teilweise aus dem Kindergarten St. Berta, einige Kommunionkinder des nächsten Jahres und Schulkinder von der ersten bis zur sechsten Klasse werden bei ihrem Krippenspiel von Erzählern des Famigo-Team unterstützt. Das Team ist dieses Jahr erstmals für die Gestaltung der Kindermesse verantwortlich. „Das ist für uns auch spannend“, führt Teammitglied Gabi Laux lachend aus und freut sich besonders über den Esel, der vom Vater eines Mitwirkenden mit Rädern versehen wurde. „Ein Esel gehört einfach dazu“, bekräftigt sie, während das Tier nach der Probe noch mit Augen versehen wird.

Erst wollte keiner ein Schäfchen sein

Vom Besorgen der Kleidung für die Mitwirkenden über die Musikgestaltung, für die das Musikteam mit Carola Romer und Ursula Rieber verantwortlich ist, bis hin zur Formulierung der Fürbitten und den beiden Proben, liegt viel Arbeit hinter den Verantwortlichen. Zuerst wollte niemand ein Schäfchen sein, berichtet Laux, aber als die Kindergartenkinder von St. Berta erfahren haben, dass sie dabei nichts reden müssen, gab es doch Freiwillige. „Ich war letztes Jahr ein Schaf und bin nun ein Hirte“, berichtet die fünfjährige Lina stolz und hofft, dass sie zu Weihnachten „was von Lego“ bekommt, weil sie doch so gerne mit ihrem Papa zusammen Lego baut.

Beim Interview mit den Hauptdarstellern Maria und Josef, zeigen sich die beiden höchst professionell und Marlene erklärt, dass sie ja letztes Jahr schon die Maria war und deshalb nicht mehr aufgeregt sei. Der neunjährige Tim als Josef, ebenfalls zum zweiten Mal in dieser Rolle, pflichtet ihr mit den Worten „das ist für mich auch ganz normal“ bei.

Aufführung im Heilig-Abend-Kindergottesdienst

Das Krippenspiel, das etwa 20 Minuten dauert, wird an Heilig Abend im Kindergottesdienst, der um 15.30 Uhr in der katholischen Kirche St. Martin beginnt, aufgeführt. Weitere Mitwirkende sind neben den Flötenkindern künftige Kommunionkinder, welche die Fürbitten vorlesen.