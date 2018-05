1600 Besucher besichtigen den Ostergarten

Unter dem Motto „Mit allen Sinnen erleben“ hat das evangelische Jugendwerk Biberach (EJB) in Kooperation mit der evangelischen Thomaskirchengemeinde Aulendorf einen Ostergarten veranstaltet. Rund 1620 Besucher kamen in die Thomaskirche, um dort bei einer Reise durch den Ostergarten die Passionsgeschichte auf eine besondere Art und Weise zu erleben.

Kindergartengruppen, Schulklassen, Konfirmandengruppen, Hauskreise, Seniorengruppen, Familien und Einzelpersonen nahmen vom 19. bis zum 30. März an den50-minütigen Führungen teil, die durch neun bis in das kleinste Detail gestaltete Räume gingen, welche die einzelnen Stationen in den letzten Tagen von Jesu Leben darstellten, teilt das EJB mit. Die Reise begann für alle mit dem Einzug in Jerusalem und dem Passahmahl, wo ein König Brot austeilte. Weiter ging es in den Garten Gethsemane. Dort habe man deutlich die Ängste und Zweifel Jesu spüren und nachvollziehen können, heißt es.

Nach dem Hof des Hohepriesters und Pilatus’ Urteil gab es für die Besucher im Raum der Kreuzigung die Möglichkeit, ihre Sorgen, Probleme und Ängste in Form eines Steines vor Jesus niederzulegen. Nach dem stockdunklen und leeren Grab seien sie vom hellen Licht, den Blumen und der Wärme in der Auferstehung überwältigt worde. Hier wurde laut Mitteilung der Effekt ganz deutlich: Genau wie die Besucher durch die dunklen Räume schritten, ging auch Jesus durch schwere Zeiten. Doch am Ende jener schweren Zeit stand das Licht als Zeichen für die Hoffnung und die Liebe Jesu.

Die letzte Station war die Oase, ein Raum der Stille, in der die Besucher die Möglichkeit hatten, das Erlebte nochmal Revue passieren zu lassen, eine Kerze anzuzünden, ein Bild zu malen oder ein Gebetsanliegen zu schreiben. Im Anschluss konnten sie bei Kaffee und Kuchen im Kirchenbistro, einem Ort der Begegnung, noch die gemeinsame Zeit mit der Familie oder der Gruppe ausklingen lassen.

Den Ostergarten wurde von den beiden Jugendreferenten Miriam und Philip Rampp geleitet und von vielen ehrenamtlichen Mitarbeitenden aus den evangelischen Jugendwerken Biberach und Ravensburg, Mitgliedern der evangelischen Kirchengemeinde Aulendorf und vielen weiteren Personen unterstützt. Viele positive Rückmeldungen wie ,,So werden Glaubensinhalte lebendig erfahrbar“ oder ,,So lebendig und anschaulich habe ich die Ostergeschichte schon lange nicht mehr erlebt“ hätten gezeigt, dass der Ostergarten ein voller Erfolg gewesen sei.