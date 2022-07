15-Jähriger klaut in Aulendorf das Auto seiner Eltern für eine Spritztour

Das Auto seiner Eltern hat am Donnerstag ein 15-Jähriger in Aulendorf gestohlen und damit eine Spritztour gemacht. Das berichtet die Polizei. Arg weit kam er nicht, denn die Fahrt endete bereits im Wolpertswender Teilort Mochenwangen. Für den Jugendlichen hat die Fahrt dennoch unangenehme Konsequenzen.

Mutter verständigt Polizei

Es muss ein Schreck für die Mutter des 15-Jährigen gewesen sein: Das Auto ist weg, ebenso der Autoschlüssel und auch von ihrem jugendlichen Sohn fehlt jede Spur. Sie verständigt daraufhin die Polizei. Doch es sind nicht Polizeibeamte, die den 15-Jährigen finden, sondern Familienangehörige. Sie entdecken ihn zusammen mit Freunden, wie er in Mochenwangen versucht, einen Reifen an dem gestohlenen elterlichen Auto zu wechseln.

Kleiner Unfall beendet die Spritztour

Als die Jugendlichen die Angehörigen des 15-Jährigen sehen, suchen sie das Weite und rennen weg. Wie die Polizei berichtet, hatten sie zuvor augenscheinlich einen Unfall mit dem Auto. Der 15-Jährige und seine Mitfahrer haben dabei noch Glück. Weder wird dabei ein weiteres Fahrzeug beschädigt noch sind Menschen verletzt worden. So der derzeitige Stand der Ermittlungen. Das teilt die Polizei auf SZ-Nachfrage mit. Zum Schaden, der am gestohlenen Auto entstand, konnte die Polizei am Freitag noch nichts sagen.

15-Jähriger hat den Autoschlüssel aus der Handtasche seiner Mutter

Nachdem Sohn und Auto wiedergefunden sind, geben die Eltern der Polizei Bescheid. Diese vermutet, dass der 15-Jährige den Autoschlüssel aus der Handtasche seiner Mutter genommen hatte. Der Polizeiposten Altshausen ermittelt nun unter anderem wegen unbefugten Gebrauchs von Kraftwagen und Fahrens ohne Führerschein. Der Jugendliche muss mit einer Anzeige rechnen.