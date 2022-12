14 Teams starten beim diesjährigen Altshauser Dorfcup

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Zum 23. Mal veranstaltet der Fußballverein Altshausen am kommenden Samstag, 17. Dezember, den Dorfcup in der Sporthalle in Altshausen. Nach 2 Jahren coronabedingter Pause haben sich insgesamt 14 Mannschaften zu diesem Fußballturnier angemeldet.

Die Auslosung ergab folgende Gruppeneinteilung: Gruppe A: Kaptain Balu und seine Crew, Willy's Buaba, Hangover 69 / Gruppe B: Flamongos, 361 Sonderbande, Vanilla Thunder / Gruppe C: Higgi Higgi, Visio's Spitzenflitzer, Ajax Dauerstramm / Gruppe D: Los Cojones, Dreiboide, Drebo United, Hoppla.

Die Vorrundenspiele der Gruppen A und B beginnen am Samstag um 11.00 Uhr und ab 12.10 Uhr folgen die Gruppen C und D. Für die Endrunde qualifizieren sich die 2 besten Teams einer jeden Gruppe.

Die Viertelfinalspiele sind ab 15.00 Uhr, das Endspiel ist auf 17.31 Uhr angesetzt. Der Spielplan ist im Internet unter www.fva09.de zu finden. Titelverteidiger beim Dorfcup sind die „Flamongos“ um die Aktiven Patrick Hugger und Martin Funk.

Für das leibliche Wohl ist, bei freiem Eintritt, bestens gesorgt.