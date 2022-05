13-jähriger Aulendorfer spielt erfolgreich Schach

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Nach etlichen Erfolgen auf nationaler Ebene bastelt der Nachwuchsspieler Marius Deuer dieses Jahr sehr erfolgreich an seiner internationalen Karriere. Nach dem Erringen einer ersten IM-Norm Mitte März und der Teilnahme an der Europameisterschaft (der Herren) Anfang April absolvierte Marius Anfang Mai beim Mitropa Cup auf Korsika seine ersten Einsätze für die deutsche Nationalmannschaft der Herren. Im Jugendbereich hatte er bereits vorher Erfahrungen im Nationaltrikot gesammelt.

Der 13-Jährige sorgte im Frühjahr international für Schlagzeilen in der Schachszene. Im März nahm er an einem hochrangig besetzten Turnier im Rahmen der Italian Spring Chess Tour in Cattolica teil. Gleich in der ersten Runde besiegte er einen bulgarischen Großmeister, in Runde 3 ließ er ein Remis gegen einen polnischen Großmeister folgen und zur Turniermitte war bei ungeschlagenen 3,5 Punkten aus fünf Runden klar, dass er einen Traumstart hingelegt hatte. Die zweite Turnierhälfte verlief etwas schwieriger, aber am Ende standen schließlich fünf von neun möglichen Punkten zu Buche. Bei einer ELO-Leistung von 2.458 reichte dies zu einer sicheren ersten IM-Norm. Drei solcher Normen sind notwendig, um den Titel eines Internationalen Meisters der FIDE, dem Schachweltverband, zu erlangen.

Den Schwung des italienischen Turniers nahm Marius Deuer auch mit in die Europameisterschaft der Herren in Slowenien. Dort war er einer der jüngsten Teilnehmer, was ihn allerdings nicht davon abhielt, wieder eine gute Leistung zu zeigen. Am Ende des Turniers hatte er sich gegenüber der Setzliste um 43 Plätze verbessert.

Als Lohn für seine zuletzt tollen Auftritte wurde Marius Deuer in den Kader der Nationalmannschaft für den Mitropa Cup 2022 auf Korsika berufen.