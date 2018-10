100 Kinder machen beim „Grundschulaktionstag“ mit

Handballbegeisterung in der Grundschule Aulendorf: Unter dem Motto „Lauf Dich frei! Ich spiel Dich an!“ fand zum ersten Mal der „Grundschulaktionstag“ in Aulendorf statt. Bei diesem Projekt des Handballverbandes Württemberg (HVW), des Badischen Handball-Verbandes (BHV) und des Südbadischen Handballverbandes (SHV) legten rund 30 000 Mädchen und Jungen der zweiten Klassen das AOK-Spielabzeichen ab. Auch in Aulendorf beteiligen sich etwa 100 begeisterte Zweitklässler, die von den Mitgliedern der Handballabteilung der TG Bad Waldsee betreut wurden.

„Am Grundschulaktionstag werden die Kinder in spielerischer Form an den Handballsport herangeführt“, erläutert HVW-Präsident Hans Artschwager in einer Pressemitteilung der TG Bad Waldsee. Um das AOK-Spielabzeichen zu bekommen, absolvieren die Kinder sechs Koordinationsstationen und beweisen dabei ihr Können. Doch vor den Übungen fand das gemeinsame Aufwärmen statt. Danach begrüßte der Abteilungsleiter der TG Handballer, Michael Gapp, die Kinder und die anwesenden Vertreter des Lehrerkollegiums. Nach dem Austeilen der Laufkarten und Einteilung der Gruppen durchliefen die Grundschüler unter Anleitung der freiwilligen Helfer der Handballabteilung aus Waldsee die sechs Spielstationen, heißt es in der Mitteilung weiter. Jedes Kind durfte sich im Kastenschieben, Dribbel-Parcours, Zielwerfen, Jonglieren und Bankschieben beweisen.

Die Betreuer erfassten die Leistungen auf den Laufkarten der Kinder und unter dem Motto „Teilnehmen ist wichtiger als Siegen“ hatten alle Beteiligten großen Spaß. Vor allem bei den gemeinsamen Spielen zum Abschluss zeigten alle Kinder nochmals vollen Einsatz. Schulleiter Oliver Trzeciok und seine Konrektorin Petra Guddat lobten laut Pressemitteilung die gelungene Aktion und bedankten sich bei den 15 Helfern der TG Bad Waldsee im Namen der Grundschule Aulendorf.

Als sich der Vormittag dem Ende zuneigte, erhielt jeder Teilnehmer seine Urkunde, ein Regelheft und das AOK-Spielabzeichen. Mit einem donnernden Applaus bedankten sich auch die Zweitklässler nochmals bei den Helfern der Waldseer Handballabteilung und allen Beteiligten wird dieser Tag in positiver Erinnerung bleiben, teilt die TG Bad Waldsee abschließend mit.