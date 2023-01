Stadtkapelle Aulendorf feiert 100-jähriges Konzertjubiläum

Die Stadtkapelle Aulendorf hat am 1. Januar ein musikalisches Highlight zum Jahresauftakt präsentiert. Unter der musikalischen Leitung von Martin Rebmann spielte die Stadtkapelle ab 17 Uhr zum 100-jährigen Konzertjubiläum vor der voll besetzten Stadthalle in Aulendorf hochkarätige konzertante Blasmusik.

Erstes Konzert fand 1923 statt

Matthias Dorner, Vorsitzender der Stadtkapelle, begrüßte die zahlreichen Gäste, Ehrengäste und insbesondere Bürgermeister Matthias Burth und Pfarrer Anantham Antony. In seiner Begrüßungsrede ging er auf die langjährige Geschichte der Aulendorfer Stadtkapelle ein. Das erste Neujahrskonzert habe im Jahr 1923 stattgefunden, die Inflation habe die Menschen belastet, es sei ein schwieriges Jahr gewesen, erklärte Matthias Dorner.

Die Entscheidung das neue Jahr mit einem festlichen musikalischen Unterhaltungsprogramm zu starten, habe sich aber als richtig erwiesen. Denn lediglich in den vergangenen zwei Jahren sei das traditionelle Neujahrskonzert aufgrund der Corona-Pandemie ausgesetzt worden. Davor, von 1948 bis 2020, fand es ununterbrochen statt.

Den kraftvollen Konzertauftakt machten die rund 50 Musikerinnen und Musiker der Stadtkapelle mit der „Appalachian Overture“ von James Barnes. Ein Auftakt mit Pauken und Trompeten. Unterschiedliche Schlag- und Percussion-Instrumente setzten punktgenaue Akzente, die Klarinetten leiteten gekonnt zu gefühlvollen Harmonien über.

Anspruchsvolles Programm

Abwechslungsreich, anspruchsvoll und mitreißend wie diese Ouvertüre, die den amerikanischen Pioniergeist musikalisch wiedergab, gestaltete sich das gesamte Programm des Abends. So erzählte die Stadtkapelle die biblische Geschichte der Arche Noah. Dieses Stück von Bert Appermont hatte die Musikerinnen und Musiker in den Proben stark gefordert.

Sie meisterten die rasante, spannungsreiche musikalische Erzählung am Neujahrstag brillant auf allen Registern. Das Ende der Bibelgeschichte drückt Hoffnung für die Zukunft aus – ein musikalischer Wunsch der Stadtkapelle für unser aller Jahr 2023.

Dass die Zeiten gerade schwierig sind und wir Hoffnung brauchen, wurde im nächsten Programmpunkt eindrucksvoll verdeutlicht. „Lacrimosa“ heiße übersetzt „tränenreich“, erklärte Martin Rebmann in der Anmoderation des dritten Stückes. „Lacrimosa“ sei in der Zeit des Jugoslawienkrieges entstanden. Es handelt sich also um moderne, spannungsreiche Blasmusikliteratur. Mit dramatischen Harmonien wurde in diesem Stück den Kindern des Krieges ein musikalisches Denkmal gesetzt.

Ein bewegender Moment an diesem Abend, der mit dem nächsten Programmpunkt Entspannung finden konnte. Die Stadtkapelle nahm vor der Pause das Publikum auf eine Reise über die Alpen mit und setzte humorvoll und gewitzt musikalische Akzente, die Wind, Wetter und Weide für das Publikum spürbar werden ließen. Kuhglocken und Alphörner rundeten den „Klang der Alpen“ ab.

Bürgermeister: Stadtkapelle ist musikalischer Botschafter der Stadt Aulendorf

Nach der Pause betonte Bürgermeister Burth in seinem Grußwort, wie sehr wir uns in diesen fordernden Zeiten nach Frieden und Sicherheit sehnten. Dies gewähre unter anderem alles, was unserem Leben einen festen Rhythmus gebe. So bedankte er sich bei den Musikerinnen und Musikern der Stadtkapelle dafür, dass sie die Tradition des Neujahrskonzerts aufrechterhalten. Wie wichtig der Stadt die Vereinsarbeit und die Stadtkapelle als musikalischer Botschafter der Stadt Aulendorf sei, zeige sich auch darin, dass es endlich im Oktober den Spatenstich zum Erweiterungsbau der Grundschule gegeben habe. Dort wird es in Zukunft die eigenen Proberäume für die Stadtkapelle geben, auf die diese schon sehnlichst gewartet habe.

Brillantes Klarinettensolo

Das Neujahrskonzert ging schwungvoll und dramatisch weiter. Melodien aus dem Musical „Elisabeth“, in dem das Leben der österreichischen Kaiserin thematisiert wird, sorgten für beste Unterhaltung. Der Stadtkapelle gelang ein großartiger voller Musical-Sound. Kurz vor dem Finale setzte Dirigent und musikalischer Leiter Martin Rebmann ein weiteres Highlight: Ein Solostück für Klarinette und Orchester. Stefan Eppler spielte virtuos George Gershwins „An American in Paris“ und begeisterte mit seinem brillanten Klarinettensolo Alt und Jung im Publikum. Den Schlusspunkt stellte das Finale mit einem Medley aus bekannten Beatles-Songs dar „live aus dem legendären Kulturschuppen Aulendorf“, wie es in der charmanten Anmoderation hieß.

Viel Applaus

Das Publikum bedankte sich bei der Stadtkapelle mit großem Applaus für das abwechslungsreiche, anspruchsvolle und unterhaltsame Programm. Mit den Melodien der Zugaben im Ohr – dem Radetzky-Marsch und dem Sea-Shanty „Wellerman“ – verließen die Gäste bei bester Laune das Konzert. Chapeau, Stadtkapelle Aulendorf! Nach dreijähriger Pause gelang ein Neujahrskonzert, das die 100-jährige Tradition würdig feierte.