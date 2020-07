100 Jahre Fußball in Aulendorf

Die SG Aulendorf Fußball wird am Freitag, 10. Juli, 100 Jahre alt. Was im Mai 1920 begann wurde am 10. Juli 1920 beschlossen. Hans Henkel wurde zum ersten Vorsitzenden der Aulendorfer Fußballabteilung gewählt. Eigentlich ein mächtiger Grund, um den Geburtstag ordentlich zu feiern, wie der Verein mitteilt. Für das Jubiläumsjahr 2020 war dies auch mit etlichen Veranstaltungen und großem Festakt geplant. „Leider macht die Corona-Pandemie dem Verein für das Jahr 2020 einen Strich durch die Rechnung und sämtliche Feierlichkeiten müssen ins kommende Jahr verschoben werden“, heißt es in der Mitteilung weiter. Sobald es wieder uneingeschränkt möglich ist, werde der 100. Geburtstag der SG Aulendorf Fußball ausgiebig und umso heftiger gefeiert werden, gibt der Verein bekannt. Foto: SG Aulendorf