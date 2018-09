Unter dem Motto „Wege – 60 Jahre Begegnung im Zeichen der Musik“ feiern die Musikschule und das Orchester Sedelmayr am Samstag, 29. September, um 17 Uhr im Marmorsaal des Schlosses Aulendorf ihr 60-jähriges Bestehen.

Dies ist Anlass für ein Jubiläumskonzert im Rahmen eines Festaktes „60 Jahre Musikschule und Orchester Sedelmayr“ mit dem international bekannten „Orchester der Musikschule Sedelmayr“ wie auch der vielfach ausgezeichneten Meisterklasse-Solistin Katjana Sedelmayr, teilt die Musikschule mit.

Im Mittelpunkt des festlichen Jubiläumsprogramms stehen langjährige Spieler an der Spitze des Orchesters, die im Rahmen einer für diesen Anlass ausgewählten Konzertbesetzung aus dem Orchester der Musikschule Sedelmayr ihr in vielfältigen Herausforderungen langjähriger Musikschulausbildung und Orchesterarbeit gewachsenes Können auf dem Instrument zu Gehör bringen. Das Konzertprogramm umfasst laut Mitteilung mit kompositorischen Blitzlichtern musikalischer Begegnung aus 60 Jahren lebendig bewegter Geschichte und Gegenwart ein abwechslungsreiches Überraschungspaket an Kompositionen vom Barock über Klassik bis hin zu Jazz, Samba und Improvisationen über Tango nuevo.

In facettenreichem Spannungsbogen zwischen Tradition und Innovation kommen nicht nur einzelne in langjähriger Tradition gewachsene Akzente musikalischer Programmgestaltung, sondern auch Ausschnitte aus neu entstandenen Kompositionen und Interpretationen im Repertoire des Orchesters der Musikschule wie auch der Solistin Katjana Sedelmayr zur Aufführung. Dies auf einem in jahrzehntelanger Weiterentwicklung des Instrumentenbaus gewachsenen Instrumentarium, wie es Musikschule und Orchester in eine neue Zukunft trage, heißt es abschließend.