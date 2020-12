Ökumenischer Gottesdienst im Freien findet großen Zuspruch

Kurz vor 16 Uhr setzte an heiligabend Nieselregen ein, es war beinahe als ob der Himmel sein Bedauern über die diesjährigen Umstände des Weihnachtsfestes ausdrücken wollte. Dennoch fanden sich etwa 50 Besucher beim ökumenischen Gottesdienst in Zollenreute, einem von acht Standorten im Stadtgebiet von Aulendorf und den Teilorten, ein um am neuen Format „Heiligabend unter einem guten Stern“ teilzunehmen. Ordner nahmen die Daten auf, baten um Einhaltung der Abstandsregeln und gaben Wunderkerzen aus. Die Gestaltung der 30-minütigen Feier lag in den Händen von Diakon Siegfried Hornung von der evangelischen und Günter Rauch von der katholischen Kirchengemeinde. Andreas Herkommer übernahm an der Gitarre mit seinem harmonischen Gesang den musikalischen Part. Der Diakon setzte die Botschaft der Engel „Fürchtet Euch nicht“an den Anfang und erinnerte an die Geburt Jesu, der im Dunkel der Nacht auf die Welt kam, um zu zeigen, dass er das Licht der Welt ist. Abwechselnd gelesene Ausschnitte aus den Evangelien, Fürbitten und das Vaterunser wechselten mit Musikstücken wie „Stern über Bethlehem“ oder „Kommet ihr Hirten“ ab. Mitsummen unter der Maske war erlaubt, Singen verboten. Trost und Zuversicht in diesen schwierigen Zeiten des Corona-Virus und all der damit verbundenen Schwierigkeiten vermittelte der Diakon in einem kurzen Impuls und dem anschließenden Segen. Mit dem Lied „Stille Nacht“, bei dem die Wunderkerzen zum Einsatz kamen, endete ein ungewöhnlicher Gottesdienst und in manchen Augen standen Tränen. Foto: Buchmüller