Ökopunkte für Auwald und Flutmulden

Bereits seit einiger Zeit schaut sich die Stadt Aulendorf auf ihrem Gebiet danach um, wo sich Gewässer ökologisch aufwerten lassen. Hintergrund ist, dass die über solche Maßnahmen Ökopunkte generieren möchte. Diese könnte sie dann nutzen, um sie einzusetzen, wenn bei der Ausweisung neuer Gewerbe- oder Wohngebiete ein naturschutzrechtlicher Ausgleich gefordert ist. Dabei sind weitere Stellen an der Schussen sowie am Haslacher Bach in den Blick geraten.

Nachdem sich im Lauf des Verfahrens herausstellte, dass die Stadt nicht so viele Flächen kaufen konnte, wie sie gehofft hatte, geht sie mittlerweile nur noch von 156 760 Ökopunkten aus, die sie bekommen kann. Möglich sind demnach nun doch nur einige Renaturierungsmaßnahmen an der Schussen nördlich des Stadtgebiets, wo die Stadt an verschiedenen Stellen je 20 Meter breite Gewässerrandstreifen kaufen konnte. Insgesamt 52 000 Euro zahlt sie für den Kauf der Grundstücke. Tätig werden will die Stadt ab September. Die Untere Naturschutzbehörde hat die Vorhaben bereits genehmigt.

Die fachliche Betreuung und Umsetzung übernimmt das Büro 365 Grad. Dessen Mitbegründer Jochen Kübler stellt dem Gemeinderat jüngst die geplanten Maßnahmen vor. Vorgesehen ist etwa eine Verbesserung der Gewässerstruktur samt der Schaffung von Fischunterständen. Mit Wurzelstockbuhnen und Totholz soll die Schussen angeregt werden, sich naturnäher zu entwickeln. Zudem werden drei Flutmulden, je 200 Quadratmeter groß, als amphibische Lebensräume angelegt und eine Eisvogelbrutwand gebaut. Auch die Anlage eines Auenwaldstreifens und Auentümpel sind geplant. An Folgepflege gibt es laut Sitzungsvorlage beim Auenwald nicht viel zu tun, er soll nach mehrjähriger Pflege ab 2021 sich selbst überlassen werden. Tümpel allerdings müssen bei Verlandung wieder frei gemacht werden. Die Gesamtkosten beziffert die Stadt auf rund 86 500 Euro. Alle Kosten, also auch den Flächenkauf, eingerechnet, kostet ein Ökopunkt die Stadt damit 77 Cent. Das ist zwar mehr, als die Stadt ursprünglich veranschlagt hatte, laut Kübler aber immer noch günstiger als der Euro, den man am Markt für den Kauf von Ökopunkten bezahle.