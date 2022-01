Bufdi bei der DLRG Ortsgruppe Obere Schussen

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Die DLRG Ortsgruppe Obere Schussen wird seit dem 15.01. von Maurice Maier im Rahmen seines Bundesfreiwilligendienstes unterstützt. Aus verschiedenen Gründen konnte Maurice nicht wie geplant am 15.09. 2021 seinen Dienst beginnen. Umso mehr freuen wir uns nun über seinen Dienst für die nächsten 18 Monate. Er ist seit seinem achten Lebensjahr aktives Mitglied in der DLRG und ist gespannt darauf, tiefer in deren Strukturen einzutauchen. „Vielleicht ist es sogar möglich, eine gewisse Zeit Badeaufsicht an der Nord- oder Ostsee abzuleisten“ so Maurice in einem persönlichen Gespräch. Innerhalb der Ortsgruppe wird Maurice die ehrenamtlich tätigen Rettungsschwimmer bei ihrem Wachdienst tatkräftig unterstützen.

An seinem ersten Arbeitstag wurden einige Elemente des Rettungsschwimmabzeichen aufgefrischt, sodass seinem Dienst nichts mehr im Wege steht.

Zur Person: Maurice Maier wurde 2005 geboren und lebt in Aulendorf. Zu erreichen ist der unter bufdi@obere-schussen.dlrg.de.