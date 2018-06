Der Landfrauenortsverein Aulendorf lädt ein zu einem Fachvortrag von Monika Schnez vom Milchwirtschaftlichen Verein Baden-Württemberg zum Thema „Sahne und Co“. Die Veranstaltung findet im Dorfgemeinschaftshaus Tannhausen am Dienstag, 29. September, um 20 Uhr statt. Schnell zubereitete Desserts aus Milchprodukten ließen sich ganz einfach in den Kochalltag einbauen und begeisterten nicht nur Kinder. Davon können sich die Teilnehmer im Rahmen des Vortrags beiKostproben überzeugen. Darüber hinaus werde Wissenswertes zur Ernährung mit Milchprodukten und Tipps und Tricks rund um „Sahne und Co.“ vermittelt. Anschließend findet, so teilt der Verein mit, noch die Besprechung der Oberschwabenschau 2015 statt.