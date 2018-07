Unbekannte vergraben Scherben im Beachvolley-Sand

Bislang unbekannte Täter haben in den vergangenen Tagen in einer Beachvolleyball-Anlage auf dem Sportareal der Grundschule in Arnach scharfkantige Glasscherben vergraben. Die Gefahr wurde rechtzeitig erkannt und es kam zu keinen Verletzungen.

Während des Trainings einer Sportgemeinschaft fielen am Mittwochabend die Glasscherben im Sand auf. Sie stammen von mindestens drei zerschlagenen Bierflaschen. Durch die Platzierung der Glasteile im Sand hätten schwerwiegende Verletzungen entstehen können, so die Polizei. Ob noch weitere Scherben versteckt sind, sei noch unklar. Zur Sicherheit haben sich die Verantwortlichen zu einer umfassenden Kontrolle entschlossen. Der Schaden wird auf rund1000 Euro beziffert, der durch die Reinigung und den Austausch des Sandes entsteht.

Täterhinweise nimmt das Polizeirevier Leutkirch unter Telefon 07561/84880 entgegen. (kn)